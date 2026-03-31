Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Libano, violenta esplosione distrugge un palazzo a Beirut

Mondo

Proseguono i raid di Israele in Libano. Nei quartieri meridionali di Beirut un edificio è stato centrato e distrutto da una violenta esplosione. Il settore interessato era già stato oggetto di ordini di evacuazione da parte dell'esercito israeliano.

Prossimi video

Ice negli Usa, Santo racconta la sua detenzione

Mondo

Carlo III in visita negli Stati Uniti a fine aprile

Mondo

Iran, oltre 130 siti culturali danneggiati nei raid

Mondo

Sky Cube 31/03 - Iran, perché Sigonella è così simbolica?

Mondo

Gaza, proteste contro la legge israeliana su pena di morte

Mondo

Libano, violenta esplosione distrugge un palazzo a Beirut

Mondo