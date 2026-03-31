Libano, violenta esplosione distrugge un palazzo a Beirut

Proseguono i raid di Israele in Libano. Nei quartieri meridionali di Beirut un edificio è stato centrato e distrutto da una violenta esplosione. Il settore interessato era già stato oggetto di ordini di evacuazione da parte dell'esercito israeliano.
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