Guerra Iran, Italia nega uso base Sigonella agli Usa

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha negato l'uso della base di Sigonella ai bombardieri statunitensi diretti verso le zone di guerra in Medio Oriente, poiché non è stata richiesta la necessaria autorizzazione preventiva al governo italiano. Palazzo Chigi ha precisato che la linea del governo non è cambiata e che non ci sono frizioni con Washington sulla vicenda.
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