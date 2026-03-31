Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Iran, Italia nega uso base Sigonella agli Usa

Mondo

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha negato l'uso della base di Sigonella ai bombardieri statunitensi diretti verso le zone di guerra in Medio Oriente, poiché non è stata richiesta la necessaria autorizzazione preventiva al governo italiano. Palazzo Chigi ha precisato che la linea del governo non è cambiata e che non ci sono frizioni con Washington sulla vicenda.

Prossimi video

Ice negli Usa, Santo racconta la sua detenzione

Mondo

Carlo III in visita negli Stati Uniti a fine aprile

Mondo

Iran, oltre 130 siti culturali danneggiati nei raid

Mondo

Sky Cube 31/03 - Iran, perché Sigonella è così simbolica?

Mondo

Gaza, proteste contro la legge israeliana su pena di morte

Mondo

Libano, violenta esplosione distrugge un palazzo a Beirut

Mondo