Florida, aeroporto di Palm Beach sarà intitolato a Trump

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha firmato la legge per rinominare l’aeroporto internazionale di Palm Beach in onore di Donald Trump. Il cambio di nome dovrà essere approvato dalle autorità federali ed è parte di una più ampia serie di iniziative che associano il nome dell’ex presidente a infrastrutture e programmi negli Stati Uniti.
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