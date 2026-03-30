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Chiang Mai tra le città più inquinate al mondo

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Livelli di smog molto elevati a Chiang Mai, in Thailandia, tra le città più inquinate al mondo secondo IQAir. L’aria ha raggiunto valori “molto insalubri”, anche a causa degli incendi nella regione, con impatti su salute, economia e turismo.

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