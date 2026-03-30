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Spagna, siglato protocollo per risarcire vittime di abusi

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Il 30 marzo il governo spagnolo e le autorità cattoliche hanno firmato un protocollo inteso a garantire un risarcimento, il riconoscimento e la riparazione alle vittime di abusi da parte del clero i cui casi sono caduti in prescrizione o nei quali l’autore del reato è deceduto. Il ministro della Giustizia spagnolo Félix Bolanos ha dichiarato ai media che le misure di riparazione mirano a rendere giustizia alle vittime che in precedenza non avevano ricevuto alcun sostegno, e che il protocollo entrerà in vigore il 15 aprile. Lo scandalo degli abusi è venuto alla luce dopo che un'indagine del quotidiano El País nel 2021 ha portato alla luce più di 1.200 presunti casi, facendo eco a scandali simili venuti fuori nella Chiesa cattolica negli Stati Uniti, in Irlanda e in Francia.

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