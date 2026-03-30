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Pakistan, piogge torrenziali causano almeno 17 morti

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Almeno 17 persone, tra cui 14 bambini, hanno perso la vita e 25 sono rimaste ferite a causa delle forti piogge che hanno provocato il crollo di tetti e muri delle abitazioni nella provincia pakistana del Khyber Pakhtunkhwa. E’ il bilancio ancora provvisorio delle forti piogge che negli ultimi cinque giorni hanno provocato gravi inondazioni e il crollo di edifici tra Pakistan e il vicino Afghanistan: le autorità hanno dichiarato che in entrambi i paesi sono morte in totale 45 persone. Secondo le Nazioni Unite, si tratta di due tra i paesi più vulnerabili alle condizioni meteorologiche estreme e ai cambiamenti climatici.

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