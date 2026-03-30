Israele, grande frammento di missile ritrovato a Zaarura

Un grande frammento di missile è stato trovato in una zona rurale vicino a Zaarura, villaggio beduino nel sud di Israele. Avvisate da alcuni residenti, le autorità locali sono subito intervenute per rimuovere il rottame inesploso dalla zona con l'aiuto di un camion.
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