Beirut, attacco israeliano: danni e macerie ad Al-Rehab

Un raid israeliano ha centrato un edificio residenziale nel quartiere di Al-Rehab, nella periferia sud di Beirut, causando danni ingenti alla struttura e in tutta la zona colpita. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira infrastrutture di Hezbollah. Secondo il ministero della Salute libanese, gli attacchi israeliani hanno ucciso oltre mille persone in Libano, tra cui bambini, donne e personale medico.