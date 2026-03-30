Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Beirut, attacco israeliano: danni e macerie ad Al-Rehab

Mondo

Un raid israeliano ha centrato un edificio residenziale nel quartiere di Al-Rehab, nella periferia sud di Beirut, causando danni ingenti alla struttura e in tutta la zona colpita. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira infrastrutture di Hezbollah. Secondo il ministero della Salute libanese, gli attacchi israeliani hanno ucciso oltre mille persone in Libano, tra cui bambini, donne e personale medico.

Prossimi video

Germania, corsa contro il tempo per salvare la balena Timmy

Mondo

Ipotesi missioni militari americane su territorio iraniano

Mondo

Spagna, siglato protocollo per risarcire vittime di abusi

Mondo

Sky Cube 30/03 - Iran, è l’uranio la chiave di tutto?

Mondo

Guerra Iran, il ritratto di Asim Munir

Mondo

Pakistan, piogge torrenziali causano almeno 17 morti

Mondo