Giappone, protesta contro la guerra in Iran

Circa 1.000 giapponesi hanno organizzato domenica una manifestazione davanti alla stazione di Shinjuku a Tokyo per esprimere la loro opposizione agli attacchi aerei statunitensi e israeliani contro l’Iran. La protesta nasce contro la spinta del governo del primo ministro giapponese Sanae Takaichi a rivedere la costituzione pacifista. Con cartelli che invocavano la pace e intonando slogan contro la guerra, i manifestanti hanno espresso la loro forte opposizione al conflitto in corso tra Stati Uniti, Israele e Iran, giunto domenica al suo trentesimo giorno. Recentemente, il governo giapponese ha accelerato l'aumento della spesa per la difesa e ha dato il via libera al dispiegamento di missili a lungo raggio a Kumamoto, Shizuoka e in altre località, scatenando un forte malcontento pubblico.