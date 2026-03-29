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Regno Unito, auto sui pedoni a Derby: 7 feriti e un arresto

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Nel cuore di Derby, in Friar Gate, nella serata di sabato un’auto ha investito diversi pedoni, causando il ferimento di sette persone, alcune in condizioni serie ma non in pericolo di vita. La polizia del Derbyshire ha arrestato il conducente, un uomo di circa 30 anni originario dell’India. Poco dopo l’incidente le forze dell’ordine hanno fermato e arrestato il conducente, che ora è in custodia mentre gli investigatori esplorano ogni possibile pista per determinare se si sia trattato di un atto deliberato o di un tragico episodio di guida pericolosa. Il comando di polizia ha riferito che non ritiene al momento che vi sia un rischio continuativo per la comunità.

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