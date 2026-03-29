Pakistan, vertice di Arabia, Turchia e Egitto su Iran

Proseguono gli sforzi diplomatici per fermare la guerra in Iran, iniziata un mese fa con i raid congiunti di Stati Uniti e Israele. A Islamabad è atteso un vertice tra i ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Turchia ed Egitto per tentare una riduzione delle tensioni e favorire un dialogo con Teheran. Il Pakistan si propone come mediatore chiave, mentre proseguono i contatti tra le parti coinvolte. Sullo sfondo, resta alta la tensione militare nella regione e la possibilità di un allargamento del conflitto.
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