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Pakistan, vertice di Arabia, Turchia e Egitto su Iran

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Proseguono gli sforzi diplomatici per fermare la guerra in Iran, iniziata un mese fa con i raid congiunti di Stati Uniti e Israele. A Islamabad è atteso un vertice tra i ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Turchia ed Egitto per tentare una riduzione delle tensioni e favorire un dialogo con Teheran. Il Pakistan si propone come mediatore chiave, mentre proseguono i contatti tra le parti coinvolte. Sullo sfondo, resta alta la tensione militare nella regione e la possibilità di un allargamento del conflitto.

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