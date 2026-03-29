Guerra Iran, colpito impianto chimico nel sud di Israele

Una densa colonna di fumo nero si è alzata da un impianto chimico nel sud di Israele dopo un attacco missilistico iraniano. La società Adama, specializzata in prodotti per la protezione delle colture, ha confermato che il suo impianto Makhteshim è stato colpito da un missile iraniano o da detriti di un missile intercettato. Non risultano feriti, mentre restano da valutare i danni alla struttura.