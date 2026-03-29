Gli Stati Uniti valutano operazioni di terra in Iran

Secondo quanto riportato dal Washington Post, il Pentagono starebbe elaborando piani per operazioni di terra in Iran. Resta però incerta la decisione finale del presidente Donald Trump, che non avrebbe ancora dato il via libera alle operazioni.Fonti militari citate dalla stampa statunitense parlano di operazioni mirate, ma sottolineano anche i rischi di un coinvolgimento prolungato sul terreno.
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