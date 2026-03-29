Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gli Stati Uniti valutano operazioni di terra in Iran

Mondo

Secondo quanto riportato dal Washington Post, il Pentagono starebbe elaborando piani per operazioni di terra in Iran. Resta però incerta la decisione finale del presidente Donald Trump, che non avrebbe ancora dato il via libera alle operazioni.Fonti militari citate dalla stampa statunitense parlano di operazioni mirate, ma sottolineano anche i rischi di un coinvolgimento prolungato sul terreno.

Prossimi video

Pakistan, vertice di Arabia, Turchia e Egitto su Iran

Mondo

Guerra Iran, Reza Pahlavi al CPAC: Usa devono finire il lavoro

Mondo

Earth Hour, il mondo spegne le luci per il clima

Mondo

Gli Stati Uniti valutano operazioni di terra in Iran

Mondo

No Kings Day, negli Usa sono migliaia le proteste contro Trump

Mondo

Guerra in Iran, Rubio: la guerra durerà settimane, non mesi

Mondo