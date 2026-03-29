Giunte a Cuba navi con aiuti date per disperse

Le due barche a vela cariche di aiuti umanitari che erano state segnalate come disperse in mare sono giunte a Cuba. Le imbarcazioni erano partite da Isla Mujeres, in Messico, sabato scorso e il loro arrivo all’Avana era previsto tra il 24 e il 25 marzo. Secondo gli organizzatori della missione, le due barche hanno incontrato forti venti contrari e hanno seguito una rotta più lunga per proteggere i mezzi e le persone a bordo. Facevano parte della flotilla umanitaria "Nuestra America" che ha portato a Cuba 30 tonnellate di aiuti, tra cui forniture mediche, pannelli solari e cibo non deperibile.