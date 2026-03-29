Gaza, la comunità cristiana celebra la Domenica delle Palme

Decine di cristiani hanno partecipato alla messa della Domenica delle Palme nella chiesa della Sacra Famiglia a Gaza City. Durante l’omelia, padre Gabriele Romanelli ha invitato a pregare “per la comunità cristiana di Gerusalemme, che quest'anno non può celebrare questa solennità come al solito”. Il riferimento è alla decisione della polizia israeliana di bloccare il cardinale Pierbattista Pizzaballa e padre Francesco Ielpo mentre si recavano al Santo Sepolcro per la messa. Secondo le autorità locali, oltre 680 palestinesi sono stati uccisi a Gaza da quando il cessate il fuoco con Hamas è entrato in vigore a novembre.