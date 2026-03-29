A Madrid inaugurano i party "wellness"

A Madrid oltre 700 persone hanno partecipato a una festa diurna dedicata al benessere, vestite in abbigliamento sportivo e coinvolte in sessioni di corsa all’aperto, esercizi di gruppo e musica dal vivo dei DJ. L’evento ha offerto cibo sano e bevande analcoliche, permettendo di divertirsi senza postumi, indicando un cambiamento nelle abitudini delle nuove generazioni verso uno stile di vita più sano. I partecipanti sottolineano come tali eventi combinino allenamento e socialità, offrendo un’alternativa ai party notturni con alcool e favorendo il benessere personale senza sbornie.
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