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A Madrid inaugurano i party "wellness"

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A Madrid oltre 700 persone hanno partecipato a una festa diurna dedicata al benessere, vestite in abbigliamento sportivo e coinvolte in sessioni di corsa all’aperto, esercizi di gruppo e musica dal vivo dei DJ. L’evento ha offerto cibo sano e bevande analcoliche, permettendo di divertirsi senza postumi, indicando un cambiamento nelle abitudini delle nuove generazioni verso uno stile di vita più sano. I partecipanti sottolineano come tali eventi combinino allenamento e socialità, offrendo un’alternativa ai party notturni con alcool e favorendo il benessere personale senza sbornie.

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