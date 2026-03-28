Zelensky firma accordi di difesa con Qatar ed Emirati

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato Qatar ed Emirati Arabi, firmando accordi di cooperazione nella difesa che includono lo scambio di competenze nel contrasto a missili e droni. In precedenza, aveva siglato un'intesa analoga in Arabia Saudita. Kiev ha inviato oltre 220 esperti in diversi Paesi mediorientali per supportare la difesa contro attacchi di droni. Zelensky ha anche dichiarato di lavorare ad accordi per forniture di diesel per l'Ucraina.
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