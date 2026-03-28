Offensiva Usa-Israele su Teheran, colpiti siti nucleari

Raid aerei israeliani e americani hanno colpito Teheran con una delle offensive più intense degli ultimi giorni, con esplosioni e fumo visibili su più quartieri. Secondo quanto si apprende, al momento non ci sarebbero vittime. Nel mirino anche alcuni siti e impianti nucleari a Khondab e nella provincia di Yazd. Gli attacchi sono stati confermati anche dall'Organizzazione iraniana per l'energia atomica e nella zona non sono state segnalate perdite radiotattive.