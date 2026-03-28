Ucraina, attacco russo a Odessa: 4 morti, colpito ospedale

In Ucraina un attacco russo ha colpito nella notte Odessa causando quattro morti e undici feriti. Nel mirino edifici residenziali e anche il reparto maternità di un ospedale, danneggiato pesantemente dall'offensiva. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare gli incendi divampati ai piani superiori di diversi stabili. Le squadre di soccorso hanno operato tra le macerie per assistere i residenti colpiti dal bombardamento.