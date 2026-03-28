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Turismo in crisi in Giordania, pesa la tensione regionale

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Il settore turistico della Giordania, che aveva mostrato recenti segnali di ripresa, ha subito un duro colpo in seguito agli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran iniziati il 28 febbraio scorso. Tra le aree più colpite c’è Petra, sito UNESCO e simbolo del Paese, la cui economia dipende fortemente dal turismo. Le autorità giordane stanno cercando di rilanciare il settore con diverse misure, cercando di rassicurare la comunità internazionale sulla stabilità del Paese. Tuttavia, secondo gli operatori del settore, la ripresa resta strettamente legata all’evoluzione della situazione regionale, ancora segnata da forte incertezza.

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