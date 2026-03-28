Portaerei Usa Gerald R. Ford a Spalato per riparazioni

La portaerei USS Gerald R. Ford, la più grande e moderna del mondo, ha attraccato nel porto adriatico di Spalato, in Croazia, per riparazioni e manutenzione, dopo aver operato nel Mar Rosso nell'ambito dell'Operazione Epic Fury contro l'Iran. La nave, con oltre 5.000 marinai a bordo e più di 75 aeromobili militari, è dispiegata da nove mesi e ha partecipato anche a operazioni nei Caraibi contro il Venezuela.