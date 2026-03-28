Papa Leone, visita storica nel Principato di Monaco

Papa Leone compie un viaggio storico nel Principato di Monaco, uno degli Stati più piccoli e simbolici della tradizione cattolica in Europa: è il primo pontefice in epoca contemporanea a recarsi in visita. L’evento segna un momento significativo nei rapporti tra la Santa Sede e il Principato, storicamente legato alla fede cattolica. Durante la visita, il Pontefice ha incontrato le autorità locali e la famiglia principesca, sottolineando l’importanza del dialogo, della solidarietà e dei valori condivisi. La presenza del Papa ha richiamato fedeli e curiosi lungo le strade del Principato.