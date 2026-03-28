Missile iraniano su Israele, feriti e danni ingenti

Un missile lanciato dall’Iran ha colpito un’area nei pressi di Beit Shemesh, in Israele, causando gravi danni e feriti. Le forze di emergenza israeliane hanno risposto immediatamente, intervenendo sul luogo dell’impatto, dove le immagini dei droni mostrano un ampio cratere ed edifici e veicoli circostanti danneggiati. Secondo il servizio di emergenza, sette persone con ferite lievi sono state soccorse e trasferite in ospedale per ricevere cure mediche. Il lancio dei missili, iniziato già nelle prime ore del mattino, ha fatto scattare le sirene in tutto il Sud, il Centro di Israele e a Gerusalemme, generando allarme tra la popolazione.