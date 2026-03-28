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Raid iraniano a Tel Aviv: un morto e 4 feriti tra i civili

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Un missile balistico a grappolo lanciato dall'Iran ha colpito l'area metropolitana di Tel Aviv, uccidendo un operaio edile di circa 60 anni e ferendo lievemente altri quattro civili. La polizia israeliana e il servizio di emergenza Magen David Adom hanno confermato le vittime. L'attacco si inserisce nella spirale di tensione seguita ai raid congiunti di Usa e Israele sull'Iran, avviati il 28 febbraio.

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