Raid iraniano a Tel Aviv: un morto e 4 feriti tra i civili

Un missile balistico a grappolo lanciato dall'Iran ha colpito l'area metropolitana di Tel Aviv, uccidendo un operaio edile di circa 60 anni e ferendo lievemente altri quattro civili. La polizia israeliana e il servizio di emergenza Magen David Adom hanno confermato le vittime. L'attacco si inserisce nella spirale di tensione seguita ai raid congiunti di Usa e Israele sull'Iran, avviati il 28 febbraio.