Attacco israeliano nel sud del Libano, 4 morti a Saksakiyeh

Un raid israeliano ha colpito un'abitazione a Saksakiyeh, nel sud del Libano, uccidendo quattro persone e ferendone altre otto. Lo ha reso noto il ministero della Salute libanese. Un residente ha dichiarato che nell'edificio erano presenti anche dei bambini e che due suoi figli sono rimasti feriti. Israele ha ordinato l'evacuazione di gran parte del Sud del Libano e dei sobborghi meridionali di Beirut. Dall'inizio del conflitto oltre mille persone sono state uccise in Libano e più di un milione sono state costrette ad abbandonare le loro case.
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