Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Attacco israeliano nel sud del Libano, 4 morti a Saksakiyeh

Mondo

Un raid israeliano ha colpito un'abitazione a Saksakiyeh, nel sud del Libano, uccidendo quattro persone e ferendone altre otto. Lo ha reso noto il ministero della Salute libanese. Un residente ha dichiarato che nell'edificio erano presenti anche dei bambini e che due suoi figli sono rimasti feriti. Israele ha ordinato l'evacuazione di gran parte del Sud del Libano e dei sobborghi meridionali di Beirut. Dall'inizio del conflitto oltre mille persone sono state uccise in Libano e più di un milione sono state costrette ad abbandonare le loro case.

Prossimi video

Raid iraniano a Tel Aviv: un morto e 4 feriti tra i civili

Mondo

Papa: ostentazione forza compromette la pace

Mondo

Papa Leone XIV in visita a Monaco, l'arrivo a Montecarlo

Mondo

Incidente d'auto in stato alterato, arrestato Tiger Woods

Mondo

No Kings day, migliaia di proteste attese negli Stati Uniti

Mondo

Missione Artemis II, astronauti arrivano a Cape Canaveral

Mondo