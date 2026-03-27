Myanmar, parata per l'81° anniversario delle forze armate

In Myanmar la giunta militare ha celebrato l’81° anniversario della giornata delle forze armate con una parata imponente nella capitale. Secondo i media statali, l’evento segna anche l’avvio di un possibile rimpasto ai vertici dell’esercito, un raro segnale pubblico di cambiamento all’interno dell’istituzione che domina il Paese. La transizione arriva a pochi giorni dalla riunione del nuovo Parlamento, chiamato ad avviare il processo per l’elezione del presidente.
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