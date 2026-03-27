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A Morges al via la 56ª Fête de la Tulipe

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Nel cuore primaverile della Svizzera, la cittadina di Morges, affacciata sul Lago Lemano, si trasforma in un caleidoscopio di colori con l’apertura della 56ª edizione della Fête de la Tulipe. Oltre 140.000 tulipani di quasi 350 varietà stanno fiorendo nei giardini del Parc de l’Indépendance e lungo le vie della città, attirando visitatori da tutta Europa. La manifestazione porta in scena "Racconti e leggende”, un percorso poetico tra nature in fiore e installazioni paesaggistiche. La tradizione avviata nel 1971, è oggi uno degli appuntamenti floreali più longevi e amati della Svizzera occidentale, con decine di migliaia di visitatori ogni anno.

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