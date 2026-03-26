Giappone, il macaco Punch si integra nel gruppo

Allo zoo di Ichikawa, in Giappone, cresce l’attenzione per Punch, un macaco diventato virale sui social. Nonostante la pioggia, numerosi visitatori si sono messi in coda per vederlo. Secondo i responsabili, l’animale si sta gradualmente integrando con gli altri esemplari, mentre lo zoo ha introdotto regole per gestire l’afflusso e ridurre lo stress degli animali.