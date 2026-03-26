Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Giappone, il macaco Punch si integra nel gruppo

Mondo

Allo zoo di Ichikawa, in Giappone, cresce l’attenzione per Punch, un macaco diventato virale sui social. Nonostante la pioggia, numerosi visitatori si sono messi in coda per vederlo. Secondo i responsabili, l’animale si sta gradualmente integrando con gli altri esemplari, mentre lo zoo ha introdotto regole per gestire l’afflusso e ridurre lo stress degli animali.

Prossimi video

Statua di Colombo installata alla Casa Bianca

Mondo

Bus cade in un fiume in Bangladesh, 24 morti

Mondo

Meta e Google condannate: creano dipendenza

Mondo

Casa Bianca: Iran accetti la sconfitta o sarà l'inferno

Mondo

Gaza, attacco israeliano a Deir al-Balah

Mondo

Skytg24 a Tiro, città spetrale colpita da raid israeliani

Mondo