Pakistan-Afghanistan, il confine riapre ai rifugiati

Il confine tra Pakistan e Afghanistan, al valico di Torkham, ha riaperto temporaneamente per consentire il rientro dei rifugiati afghani. I primi gruppi hanno superato la frontiera su autobus scortati dalla polizia, mentre ai lati delle strade attendono i camion carichi dei beni personali delle famiglie.
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