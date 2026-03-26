Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pakistan-Afghanistan, il confine riapre ai rifugiati

Mondo

Il confine tra Pakistan e Afghanistan, al valico di Torkham, ha riaperto temporaneamente per consentire il rientro dei rifugiati afghani. I primi gruppi hanno superato la frontiera su autobus scortati dalla polizia, mentre ai lati delle strade attendono i camion carichi dei beni personali delle famiglie.

Prossimi video

Guerra Iran, sito Usa Axios: Pentagono lavora a diverse opzioni militari

Mondo

Pakistan-Afghanistan, il confine riapre ai rifugiati

Mondo

Trump: Maduro potrebbe affrontare ulteriori accuse

Mondo

New York, scontro in aeroporto: rimosso relitto del jet

Mondo

CIO, obbligatori test cromosoma sulle donne dal 2028

Mondo

Manifestanti pro e contro Maduro davanti al tribunale

Mondo