New York, scontro in aeroporto: rimosso relitto del jet

All’aeroporto newyorkese di LaGuardia proseguono le operazioni per liberare la pista dopo lo scontro tra un jet di Air Canada e un mezzo dei vigili del fuoco. I veicoli coinvolti sono stati rimossi. L’incidente, avvenuto domenica sera, è costato la vita ai due piloti e ha provocato numerosi feriti. La dinamica dell’accaduto è al vaglio del National Transportation Safety Board.
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