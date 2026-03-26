New York, scontro in aeroporto: rimosso relitto del jet

All’aeroporto newyorkese di LaGuardia proseguono le operazioni per liberare la pista dopo lo scontro tra un jet di Air Canada e un mezzo dei vigili del fuoco. I veicoli coinvolti sono stati rimossi. L’incidente, avvenuto domenica sera, è costato la vita ai due piloti e ha provocato numerosi feriti. La dinamica dell’accaduto è al vaglio del National Transportation Safety Board.