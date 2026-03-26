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Manifestanti pro e contro Maduro davanti al tribunale

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Manifestanti pro e contro Nicolás Maduro si sono radunati davanti a un tribunale di New York durante l’udienza sul caso per traffico di droga. Alcuni chiedono la sua liberazione, altri invocano giustizia. L’ex presidente venezuelano e la moglie restano detenuti negli Stati Uniti e si dichiarano innocenti.

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