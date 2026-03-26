Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

UN: Fondi per sfollati della guerra in Iran non sufficienti

Mondo

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha esortato i donatori ad aumentare urgentemente i finanziamenti per far fronte alle conseguenze umanitarie della crescente guerra in Medio Oriente, affermando che la sua agenzia ha finora ricevuto meno del 10% dei fondi necessari. Migliaia di persone sono state uccise in tutta la regione e milioni sono state sfollate in Iran e Libano da quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro l'Iran il 28 febbraio, provocando la reazione di Teheran con attacchi contro Israele, basi statunitensi e Stati del Golfo. "Abbiamo lanciato un appello per 69 milioni di dollari per la regione. Finora ne abbiamo ricevuto meno del 10%", ha dichiarato Barham Salih, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, in un'intervista a Reuters a Bruxelles.

Prossimi video

Statua di Colombo installata alla Casa Bianca

Mondo

Bus cade in un fiume in Bangladesh, 24 morti

Mondo

Meta e Google condannate: creano dipendenza

Mondo

Casa Bianca: Iran accetti la sconfitta o sarà l'inferno

Mondo

Gaza, attacco israeliano a Deir al-Balah

Mondo

Skytg24 a Tiro, città spetrale colpita da raid israeliani

Mondo