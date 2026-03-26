Piogge torrenziali a Gaza, allagate le tendopoli

Forti piogge hanno colpito Gaza City, allagando le tendopoli che ospitano gli sfollati e costringendo molte famiglie a vivere tra acqua e macerie. La situazione umanitaria resta critica e dagli sfollati arriva l’appello ai rappresentanti del Consiglio della Pace di visitare i campi e vedere con i propri occhi le condizioni in cui sono costretti a vivere. Intanto proseguono gli scontri tra Israele e Hamas, nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
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