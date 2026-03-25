Escalation Iran-Israele, attacchi e tensione nel Golfo

Si intensifica il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti con nuovi attacchi in Medio Oriente. Colpita l’area della centrale di Bushehr senza danni, mentre raid e droni hanno causato incendi in Iraq e Kuwait. Il Qatar ha invitato alla de-escalation e al dialogo, escludendo un proprio coinvolgimento nei negoziati tra Washington e Teheran.
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