Escalation Iran-Israele, attacchi e tensione nel Golfo

Si intensifica il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti con nuovi attacchi in Medio Oriente. Colpita l’area della centrale di Bushehr senza danni, mentre raid e droni hanno causato incendi in Iraq e Kuwait. Il Qatar ha invitato alla de-escalation e al dialogo, escludendo un proprio coinvolgimento nei negoziati tra Washington e Teheran.