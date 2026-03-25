Gaza, attacco israeliano a Deir al-Balah

Un attacco israeliano ha colpito Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza, provocando un'esplosione e denso fumo nell'area delle tende del campo. Le immagini mostrano residenti intenti a ispezionare i danni e mezzi dei vigili del fuoco sul posto. Non è chiaro se il raid abbia provocato vittime.
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