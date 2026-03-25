Nepal, rapper in pole position per diventare Primo ministro

Balendra Shah, popolarmente noto solo come Balen, musicista che ha mosso i primi passi in politica quando è diventato sindaco della capitale Kathmandu nel 2022, sta dominando la corsa per diventare il prossimo primo ministro del Nepal dopo le elezioni generali del 5 marzo. In Nepal non esistono sondaggi d'opinione affidabili, ma quattro analisti politici e i media locali lo indicano come il candidato favorito alla carica di primo ministro, mettendo da parte la tradizionale élite politica del Paese.