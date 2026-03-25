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Texas, a casa il prigioniero americano liberato dai talebani

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Dennis Coyle, accademico statunitense detenuto per più di un anno dai talebani, è stato rilasciato ed è rientrato in Texas. Washington ha definito la liberazione un passo positivo, ma ha richiesto il rilascio degli altri cittadini statunitensi ancora detenuti in Afghanistan. Il suo rilascio è avvenuto anche grazie alla mediazione degli Emirati Arabi Uniti e del Qatar.

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