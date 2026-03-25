Corea del Nord, Kim Jong Un riceve il Presidente Lukashenko

Il 25 marzo Kim Jong-un, il leader nordcoreano, ha ricevuto a Pyongyang il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, con una scorta di cavalleria a cavallo bianco e un saluto di 21 colpi di cannone. Kim ha accolto Lukashenko con un abbraccio e ha organizzato una sontuosa cerimonia di benvenuto con file di soldati, cavalleria e salve d'onore, dopo che bambini sventolanti bandiere avevano acclamato il suo arrivo all'aeroporto. L’incontro consolida così i legami tra i due stretti alleati di Vladimir Putin, che durante la visita di Lukashenko dovrebbero firmare un trattato di amicizia e cooperazione.
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