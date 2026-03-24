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Londra, nuove ambulanze all'ente ebraico Hatzola

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Il London Ambulance Service ha prestato dei mezzi di soccorso all'associazione Hatzola dopo che quattro ambulanze del servizio di emergenza volontario della comunità ebraica di Londra sono state incendiate vicino a una sinagoga a Golders Green. Shloimie Richman, presidente di Hatzola, ha dichiarato che i veicoli presi in prestito serviranno a rimpiazzare quelli distrutti.

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