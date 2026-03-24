Londra, nuove ambulanze all'ente ebraico Hatzola

Il London Ambulance Service ha prestato dei mezzi di soccorso all'associazione Hatzola dopo che quattro ambulanze del servizio di emergenza volontario della comunità ebraica di Londra sono state incendiate vicino a una sinagoga a Golders Green. Shloimie Richman, presidente di Hatzola, ha dichiarato che i veicoli presi in prestito serviranno a rimpiazzare quelli distrutti.