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Beirut, nuovi raid israeliani nel quartiere di Dahiyeh

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In Libano l'esercito israeliano ha colpito nella notte Dahiyeh, nella periferia sud di Beirut, dichiarando di aver attaccato alcuni obiettivi sensibili e distruggendo diversi edifici. Le autorità libanesi riferiscono di oltre mille morti e più di un milione di sfollati dall'inizio dell'offensiva. Israele ha ordinato l'evacuazione di vaste aree del paese, considerandole roccaforti dei miliziani di Hezbollah.

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