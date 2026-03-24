Beirut, nuovi raid israeliani nel quartiere di Dahiyeh

In Libano l'esercito israeliano ha colpito nella notte Dahiyeh, nella periferia sud di Beirut, dichiarando di aver attaccato alcuni obiettivi sensibili e distruggendo diversi edifici. Le autorità libanesi riferiscono di oltre mille morti e più di un milione di sfollati dall'inizio dell'offensiva. Israele ha ordinato l'evacuazione di vaste aree del paese, considerandole roccaforti dei miliziani di Hezbollah.