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Nord Corea, Kim Jong Un minaccia ancora la Corea del Sud

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Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha affermato che il suo Paese rafforzerà in modo permanente le proprie forze nucleari e considererà la Corea del Sud come lo Stato più ostile. Lo ha fatto in un’occasione ufficiale, cioè mentre illustrava le priorità politiche in un discorso al Parlamento, secondo quanto riportato martedì 24 marzo dalla televisione di Stato nordcoreana. Kim ha dichiarato che lo status di Pyongyang come Stato dotato di armi nucleari è irreversibile e che il potenziamento di una «deterrenza nucleare a scopo di autodifesa» è essenziale per la sicurezza nazionale, la stabilità regionale e lo sviluppo economico.

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