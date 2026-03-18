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Libano, nuova offensiva israeliana: colpito centro di Beirut

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Una nuova serie di raid israeliani ha colpito Beirut, incluso il quartiere centrale di Bachoura, causando almeno sei morti e 24 feriti, mentre altre 14 persone hanno perso la vita in diversi raid nel sud e nell'est del Libano. Da quando Hezbollah ha attaccato Israele il 2 marzo in risposta alla morte della Guida Suprema iraniana Khamenei, i bombardamenti israeliani hanno ucciso oltre 800 persone e costretto più di 800mila libanesi a lasciare le proprie abitazioni.

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