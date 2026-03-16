Parigi, Sarkozy in tribunale per il processo d'appello

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy si è presentato in tribunale lunedì 16 marzo per l'inizio dell'appello del processo in cui è imputato per associazione a delinquere con l'accusa di aver ottenuto fondi illeciti per la sua candidatura alle presidenziali del 2007 dall'ex leader libico Muammar Gheddafi. In primo grado, Sarkozy era stato condannato a una pena detentiva di cinque anni. L'ex presidente francese era stato incarcerato nell'ottobre 2025 e poi liberato a novembre scorso: attende adesso l’esito del processo di appello.