Libano, operazioni terra israeliane al sud e raid su Beirut

L'esercito israeliano ha annunciato di aver avviato "operazioni terrestri limitate e mirate" contro postazioni di Hezbollah nel sud del Libano per rafforzare le difese avanzate. Intanto nella notte una forte esplosione ha colpito i sobborghi meridionali di Beirut. Il presidente libanese Joseph Aoun ha espresso la volontà di avviare colloqui diretti con Israele per fermare gli attacchi.