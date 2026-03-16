Un incendio ha devastato il reparto di terapia intensiva traumatologica di un ospedale nello stato indiano di Odisha, causando la morte di almeno 10 pazienti e il ferimento grave di altri cinque. Il rogo, scoppiato nelle prime ore del mattino, sarebbe stato causato da un cortocircuito. Al momento dell'incendio, 23 pazienti erano ricoverati in terapia intensiva.
Prossimi video
Ungheria, i partiti manifestano prima delle elezioni
Mondo
Sirene suonano a Tel Aviv, residenti nei rifugi
Mondo
Libano, operazioni terra israeliane al sud e raid su Beirut
Mondo
India, incendio in un ospedale: almeno dieci morti
Mondo
Guerra Iran, Trump: a breve coalizione per Hormuz
Mondo
Guerra Iran, Kallas: discuterò con Guterres iniziativa per Hormuz simile a quella nel Mar Nero
Mondo
Attacco Kuwait, Tajani: soldati italiani non sono obiettivo
Mondo