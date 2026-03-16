India, incendio in un ospedale: almeno dieci morti

Un incendio ha devastato il reparto di terapia intensiva traumatologica di un ospedale nello stato indiano di Odisha, causando la morte di almeno 10 pazienti e il ferimento grave di altri cinque. Il rogo, scoppiato nelle prime ore del mattino, sarebbe stato causato da un cortocircuito. Al momento dell'incendio, 23 pazienti erano ricoverati in terapia intensiva.