Calciatrici iraniane, riprende il viaggio verso Teheran

La nazionale femminile di calcio iraniana è giunta all’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur, in Malesia, per riprendere il viaggio di ritorno dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Asia. La squadra si trovava nella capitale malese dall’11 marzo, dopo aver lasciato Sydney dove era stata eliminata dal torneo. Inizialmente sette giocatrici avevano chiesto asilo in Australia dopo le polemiche per non aver cantato l’inno nazionale durante una partita. Cinque di loro hanno poi ritirato la richiesta nei giorni successivi. La federazione calcistica iraniana ha dichiarato che la squadra dovrebbe partire presto dalla Malesia per riabbracciare le famiglie a Teheran. Tuttavia il segretario generale della Confederazione calcistica asiatica, Windsor John, ha affermato che le giocatrici potrebbero essere indirizzate verso altre destinazioni perché non possono rientrare immediatamente in Iran. John ha aggiunto di non poter confermare le notizie su presunte pressioni delle autorità iraniane sulle famiglie delle atlete e ha detto che le giocatrici non hanno espresso timori per la propria sicurezza.