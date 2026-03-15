Washington, proteste MAGA a supporto della guerra in Iran

Sabato 14 marzo alcuni manifestanti favorevoli a un cambio di regime in Iran si sono radunati a Washington, D.C., nei pressi della Casa Bianca. Durante la manifestazione hanno intonato slogan e sventolato vessilli pre-rivoluzionari con il simbolo del Leone e del Sole insieme a bandiere statunitensi. Il corteo era composto da esponenti del gruppo MAGA che hanno intonato cori come “Make Iran Great Again” e usato bandiere con lo slogan “Javid Shah”, ovvero “Lunga vita allo Scià”.
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