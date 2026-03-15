Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Spagna, l'ondata di fiori di pesco attira i turisti

Mondo

Aitona è uno dei paesaggi primaverili più suggestivi della Spagna, grazie alla fioritura di migliaia di peschi. Da fine febbraio a metà marzo, i frutteti hanno attirato visitatori da tutto il mondo, che hanno passeggiato lungo i sentieri tra i filari di fiori o si sono goduti tranquilli picnic all’ombra degli alberi. Un programma locale sostenuto dal consiglio comunale ha organizzato percorsi guidati, fiere gastronomiche e concorsi di pittura per celebrare il patrimonio frutticolo di Aitona.

Prossimi video

Attacco Kuwait, Tajani: soldati italiani non sono obiettivo

Mondo

Guerra in Iran, Araghchi nessun negoziato o cessate il fuoco

Mondo

Netanyahu fa visita a un bar di Gerusalemme

Mondo

Attacco a base italiana in Kuwait, nessun ferito

Mondo

Israele, missili iraniani a Tel Aviv e nel centro del Paese

Mondo

Attacco a base italiana in Kuwait, Tajani: no atteggiamento ostile nei nostri confronti

Mondo