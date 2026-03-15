Spagna, l'ondata di fiori di pesco attira i turisti

Aitona è uno dei paesaggi primaverili più suggestivi della Spagna, grazie alla fioritura di migliaia di peschi. Da fine febbraio a metà marzo, i frutteti hanno attirato visitatori da tutto il mondo, che hanno passeggiato lungo i sentieri tra i filari di fiori o si sono goduti tranquilli picnic all’ombra degli alberi. Un programma locale sostenuto dal consiglio comunale ha organizzato percorsi guidati, fiere gastronomiche e concorsi di pittura per celebrare il patrimonio frutticolo di Aitona.
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