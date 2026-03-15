Robot affrontano la prova della mezza maratona di Pechino

Alcuni dei robot umanoidi che parteciperanno alla prossima mezza maratona di Pechino hanno completato oggi la loro prima corsa di prova. La gara, in programma il 19 aprile, vedrà competere insieme robot e atleti umani su percorsi separati, divisi da barriere di sicurezza e mediane per garantire la protezione di tutti i partecipanti. Il percorso include salite urbane impegnative, terreni ondulati e passaggi attraverso parchi pubblici. L'obiettivo principale della prova è verificare la prontezza tecnica dei robot e valutare le loro prestazioni autonome in un ambiente urbano realistico.
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