Pyongyang, Kim Jong Un pianta alberi con la figlia Ju Ae

A Pyongyang il leader nordcoreano Kim Jong Un ha partecipato alla Giornata nazionale della piantumazione degli alberi insieme alla figlia Ju Ae. L’evento si è svolto nel parco sul lago di Saeppyol Street, quartiere costruito per le famiglie dei soldati morti in missioni all’estero. Secondo i media statali, padre e figlia hanno scavato con le pale e trasportato giovani alberi da piantare. Negli ultimi anni Ju Ae appare sempre più spesso in pubblico accanto al leader, alimentando ipotesi sul suo possibile ruolo futuro.